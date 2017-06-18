中職》大雨過後 新莊棒球場再現「龜」影
2017/06/18 12:40
新莊球場出現烏龜。（中華職棒聯盟提供）
〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將的主場很稀奇，在花蓮的草皮上有魚，在新莊的紅土上有烏龜。
富邦今天表定與Lamigo桃猿進行雙重賽，聯盟工作人員一早就到球場，正在進行場地整理時，意外在三壘側發現一隻烏龜，努力要爬進猿隊休息區。
球員休息區入口前都有加高，烏龜一直爬不過去，猿隊球員決定出手相助，抓起烏龜幫忙轉向，改往本壘後方爬去，接著換富邦球團人員出手，抓起烏龜放進水桶，帶到球場外的人工湖放生。
富邦球團人員把烏龜抓進水桶，準備帶到球場外的人工湖放生。（富邦球團提供）
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