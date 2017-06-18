哈雷草地男網賽》相隔三年的對決 盧彥勳首輪強碰費爸
2017/06/18 15:51
哈雷草地賽公佈籤表。（取自哈雷草地男網賽官網）
〔體育中心／綜合報導〕哈雷草地男網賽籤表正式出爐，台灣好手盧彥勳首輪將強碰瑞士頭號種子、擁有18座大滿貫冠軍的「費爸」費德爾（Roger Federer），這將是兩人生涯第5度交手，也是繼2014年後再度於此項賽事碰頭。
今年適逢哈雷草地網球賽25週年，8屆冠軍得主費德爾昨已抵達飯店，由賽事總監Ralf Weber親自接待並致贈紀念相框，費德爾表示很開心能參與這項賽事，他會努力在25週年時拚得冠軍，但這將是場硬戰，因為對手們都很強、每位參賽者都很有希望奪冠。
8屆冠軍得主費爸獲贈紀念相框。（取自哈雷草地男網賽官網）
談到首輪的對手盧彥勳，費爸說：「他喜歡在球速快的場地打球，希望我能打出比Stuttgart更好的開始。」費德爾說。今年選擇不打紅土賽事、專心備戰的費爸，本週參加斯圖加特賓士盃做為草地賽季開場，卻意外在首場比賽就出局。
費爸生涯對上盧彥勳的戰績是3勝0敗，溫網、上海大師賽、澳網三次交手都由費爸勝出。兩人在2014年哈雷草地男網賽準決賽原本有機會碰頭，但盧彥勳當時因傷退賽，相隔三年，兩人將於此地再度交鋒，這將是盧彥勳今年首場草地賽事。
盧彥勳將與費爸再度交手。（資料照，歐新社）
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