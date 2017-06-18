NBA》奧克拉荷馬提醒市民回收雜誌 封面剛好是KD？

杜蘭特。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）本季卸下「雷帝」身分轉戰勇士，傷透不少奧克拉荷馬球迷的心，最後雖然一嚐奪冠宿願，但仍未能獲得奧城球迷的諒解，日前奧克拉荷馬的官方Instagram就放了張照片，主要想提醒市民可以把雜誌拿去回收，但那本雜誌的封面主角卻剛好是杜蘭特。

日前奧克拉荷馬的官方Instagram上出現一則限時動態，上面寫著「別忘了，你可以把雜誌丟到藍色桶子裡回收。」雖然是政令宣導，但這本《運動畫刊》雜誌上的封面人物正是本季轉戰勇士的杜蘭特，也再度引發球迷討論。

杜蘭特本季帶槍投靠勇士為聯盟投下震撼彈，原本以為奪冠後能讓外界議論聲浪平息，但這個動態一出又掀起熱議。

奧克拉荷馬的官方動態。（取自網路）