MLB》強打必參加全壘打大賽？春天哥：我就不愛
2017/06/18 14:12
史普林格。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕明星賽的全壘打大賽一向是重砲手們的兵家必爭之地，但太空人強打「春天哥」史普林格（George Springer）卻有不同想法，他表示自己對這項比賽沒興趣，也不打算參加。
「我不是全壘打大賽的粉絲，我不喜歡這個比賽，所以我也不會參加。」史普林格日前被問到全壘打大賽相關問題時，他表達自己的想法。
史普林格上季繳出生涯新高的29轟，開季至今他出賽63場，已經敲出18發全壘打，很有機會再寫個人新高。
此外，史普林格今年開季火力就相當猛，他在開季前7戰敲出3支首局首打席全壘打，也是史上第一位締造這項紀錄的球員。
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