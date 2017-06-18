MLB》強打必參加全壘打大賽？春天哥：我就不愛

史普林格。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽的全壘打大賽一向是重砲手們的兵家必爭之地，但太空人強打「春天哥」史普林格（George Springer）卻有不同想法，他表示自己對這項比賽沒興趣，也不打算參加。

「我不是全壘打大賽的粉絲，我不喜歡這個比賽，所以我也不會參加。」史普林格日前被問到全壘打大賽相關問題時，他表達自己的想法。

史普林格上季繳出生涯新高的29轟，開季至今他出賽63場，已經敲出18發全壘打，很有機會再寫個人新高。

此外，史普林格今年開季火力就相當猛，他在開季前7戰敲出3支首局首打席全壘打，也是史上第一位締造這項紀錄的球員。