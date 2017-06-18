MiLB》前NFL球星提博甩飛球棒 竟飛至後方觀眾席（影音）
2017/06/18 14:55
〔體育中心／綜合報導〕從美式足球轉戰棒球的球星提博（Tim Tebow），目前效力於小聯盟1A中的哥倫比亞螢火蟲隊。而在今日的比賽中，提博揮棒時因力道過猛，不慎將球棒甩出，而球棒竟高高飛向後方觀眾席，嚇壞在場球迷。
提博在打擊時用力過猛，因此將球棒甩出，而球棒竟甩飛至2層樓高，之後一路飛向打擊區後方的觀眾席，嚇壞現場球迷，所幸最後無人受傷。
而提博在更換球棒後，遭三振出局，結束這驚險的一次打擊。他此役敲出1安打無得分。終場螢火蟲隊以0：3敗給查爾斯頓河狗隊。
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