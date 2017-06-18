MLB》柳賢振變化球太刁鑽 紅人強打也嚇一跳（影音）
2017/06/18 14:34
〔體育中心／綜合報導〕道奇投手柳賢振今天先發迎戰紅人，主投5局失2分，飆出7次三振，助隊以10：2擊敗紅人，他也收下本季第3勝，其中他在1局下投出刁鑽的變化球，讓打者沃托（Joey Votto）嚇了一跳。
1局下半，在2壘有人情況下，柳賢振面對紅人強打沃托投出一記角度相當刁鑽的變化球，這球讓沃托嚇了一跳，並大動作轉身，主審也判定為好球，最後這個打席沃托遭到三振。
柳賢振今天主投5局僅失2分，被敲8安送出2保送7三振，目前防禦率為4.35，隨後接手的牛棚也穩穩守下，未讓紅人打者有機可乘，道奇終場就以8分差贏球。
柳賢振。（資料照，美聯社）
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