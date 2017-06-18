日職》老將阿部連2打席開轟 生涯383轟躍居隊史第3（影音）
2017/06/18 14:43
巨人阿部、２打席連続ホームランｗｗｗｗｗｗｗｗｗ https://t.co/Dg49D1OJ4U pic.twitter.com/MXNYHRv979— 日刊やきう速報 （@nichiyakyu） 2017年6月18日
〔體育中心／綜合報導〕巨人38歲老將阿部慎之助今天面對羅德，連續2打席敲出全壘打，生涯累積383轟已經超越前巨人傳奇球星、前監督原辰德的382轟，躍居隊史第3位，也幫助巨人5局結束以3：1領先。
阿部慎之助在第2局首打席敲出陽春砲，而第4局再度上場打擊，面隊羅德先發投手佐佐木千隼再開轟陽春砲，兩發全壘打全掃向右外野牆外，本季第9、10轟雙雙出爐，連續17年繳出雙位數全壘打，與長嶋茂雄並列隊史第2多，生涯累積383轟，在隊史排名第三，一、二名分別是王貞治的868轟和長嶋茂雄的444轟。
阿部慎之助原前監督に並ぶ通算382号今シーズン第9号ソロホームラン！！！！！#giants pic.twitter.com/lrRlshevpf— バッシー （@bassey__24） 2017年6月18日
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