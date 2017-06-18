NBA》狀元連線將成真 若同隊同年出賽史上頭一遭
2017/06/18 15:08
佛爾茲（右二）和西蒙斯（左二）下季有望組成狀元連線。（取自七六人官方臉書）
〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導指出，塞爾提克與七六人已經與達成交易，綠衫軍將送出今年狀元籤，換來七六人的探花籤、2018年湖人首輪選秀權以及2019年的國王首輪選秀權，正式消息將在下週二公布。
七六人去年狀元郎西蒙斯（Ben Simmons）上季因右腳骨折，整季報銷未出賽，只能等到下個球季才能復出，而據美媒報導指出，七六人將連續2年握有狀元籤，西蒙斯有望和今年狀元並肩作戰，兩名狀元郎同隊同年生涯首度出賽，這是NBA史上頭一遭。
七六人有可能會在選秀會上以第一順位選進華盛頓大學主控佛爾茲（Markelle Fultz）。
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