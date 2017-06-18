中職》柏融大王賣力飛撲接球 史博威拍手叫好（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿與富邦悍將一戰，趁著天氣稍稍好轉，下午在新莊開打，其中王柏融在2局下時一次驚險的撲接守備，成功接殺張建銘，也讓先發投手史博威開心拍手慶祝。

2局下半，2出局後，張建銘敲出右外野方向飛球，2壘手郭嚴文往後追趕不及，王柏融則從後方跑了相當長的距離之後飛撲，成功將這球收進手套，相當驚險，而先發投手史博威在看到隊友如此賣力演出後，也鼓掌慶祝。

4局上，王柏融、林泓育接連安打，加上悍將1壘手林益全發生失誤，讓桃猿率先攻下分數，前5局打完桃猿以1分暫時領先。

王柏融上演撲接美技。（記者林正堃攝）