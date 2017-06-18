美國公開賽》第3回合哈曼單獨領先 湯瑪斯單回合-9破紀錄

湯瑪斯打出低於標準桿9桿。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國公開賽今天打完第3回合，美國好手湯瑪斯創紀錄地打出低於標準桿9桿，搶盡鋒頭，但哈曼最後仍以總計204桿單獨領先。

美國公開賽第3回合，因為前晚的雨勢使得果嶺鬆軟好打，場上又冒出低桿數，加上Erin Hills球場仍無明顯強風，打得不太像美國公開賽。

湯瑪斯今天就打下1個老鷹、9個博蒂和2個柏忌的63桿，單回合低於標準桿9桿，刷新高懸44年的美國公開賽紀錄。這回合他開球打上11個球道，也攻上14個果嶺，推桿只花25次，手感奇佳，像第5洞攻到果嶺邊緣，湯瑪斯並不是對著洞口推桿，而是往幾乎90度角的方向輕敲，這球順著坡度滾進15呎外的洞口。

第12洞他從球道左側長草坡上直攻果嶺，令其他人損失桿數的長草區，他竟然還是救上果嶺，而且球順著坡左轉靠近旗位，讓他抓下博蒂。

288碼的第15洞，湯瑪斯開球就攻上果嶺，老鷹推桿差了一點點，仍收下博蒂。最後1洞他又是兩桿攻上果嶺，順利推進老鷹，刷新了紀錄。靠著這回合的佳作，湯瑪斯以總計205桿和寇普卡、佛利特伍德等人並列第2，只落後哈曼1桿。

美國好手佛勒今天以68桿完賽，總計206桿暫居第5，明天仍有機會爭冠軍。

哈曼以總計204桿單獨領先。（法新社）