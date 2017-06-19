普萊斯先發太空人 今日賽事預告與轉播

紅襪與太空人3連戰兩隊各拿下1勝，紅襪推出強投普萊斯應戰，太空人則是瑪斯古夫先發，普萊斯本季回歸後已先發4場，拿下1勝1敗、防禦率5.09，面對聯盟霸主太空人是否會投出驚人表現？還是太空人小將瑪斯古夫能夠捍衛主場，力抗強投拿下系列戰勝利？

達比修有、前田健太兩名日籍強投在凌晨先發，分別對戰水手及紅人，兩位會有什麼表現？請鎖定自由體育。

MLB

08：00 紅襪 vs. 太空人（FOX體育）

2017 FIFA 聯合會盃

23：00 澳洲 V.S. 德國 （愛爾達足球台）