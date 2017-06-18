中職》下雨天好無聊 棒球男兒用球傳情（影音）
2017/06/18 21:14
〔體育中心／綜合報導〕中職下午在新莊棒球場舉行的富邦與Lamigo之戰，因天公不作美只打6局以和局作收，就在7局上聯盟勘查場地時，2隊球員也在各自休息室內以球傳情，逗趣畫面被鏡頭捕捉。
7局上突如其來的大雨，正當聯盟忙著確認場地狀況時，富邦悍將球員吳宗峻在棒球上寫字，與Lamigo桃猿林泓育、郭嚴文以及洋投賽格威等人用球傳情，為這場大雨增添不少樂趣。
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