日職》陽岱鋼熄火 龜井善行再見3分砲送高橋監督100勝

龜井善行敲出再見3分砲。（取自巨人推特）

〔記者石毓琪／綜合報導〕連著2天8：0完封勝，讀賣巨人今再戰羅德，纏鬥到延長賽12局，龜井善行戲劇性的再見3分砲，7：5主場橫掃羅德。

老將阿部慎之助在2、4局連2打席開轟，擠下前任監督原辰徳，生涯383轟登隊史第3，交流戰55轟則和隊友村田修一並列第2，巨人3：0領先。羅德後來居上，5局上井口資仁高飛犧牲打敲回1分，8局上鈴木大地2分砲，讓戰局回到原點。

延長第10局，雙方皆有攻勢，巨人守護神卡米內羅滿壘三振掉鈴木大地；益田直也同樣用三振龜井善行解危。

12局上，羅德職棒二年級生、昨天才站上一軍舞台的柿沼友哉代打，他幸運的巧打，加上巨人守備失誤，幫助羅德添回超前分，生涯首打點入帳，高木勇人在2出局後連投2保送，擠壘再送羅德1分。

即使只剩最後一個半局，12局下巨人隊長坂本勇人左外野二壘安打率先追回1分，羅德雖故意四壞保送洋砲麥基，下一棒的龜井善行擊出右外野再見全壘打，3分砲一棒逆轉戰局，也結束比賽。

此役，台灣旅日好手陽岱鋼4打數沒有安打，各有一次三振和觸身球保送，打擊率下滑至2成44。巨人取得3連勝，這一勝也是監督高橋由伸掌兵符以來第100勝。

陽岱鋼此役4支0。（特派記者倪婉君攝）