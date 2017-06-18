撞球》跟老二命說掰掰！「火雲邪神」張榮麟捧起近年首座冠軍
2017/06/18 17:48
張榮麟冠軍戰打得超級順，捧起個人近年首座冠軍。（翻攝網路）
〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣撞球名將、世界第2「火雲邪神」張榮麟，今日在中國CBSA國際9號球公開賽柳州站以13：2痛宰小將劉政杰，不僅贏得「台灣內戰」，他還擺脫近年的老二命，贏得睽違已久的冠軍金盃。
柳州站男子4強台灣就強佔3席，世界第4的「奪命書生」鄭喻軒與2012年世青金牌劉政杰先上演「台灣內戰」，而劉政杰以11：5力克鄭喻軒，闖入冠軍戰；張榮麟在準決賽以11：8解決中國敖宏鳴。
張榮麟在冠軍戰幾乎不給劉政杰太多機會，尤其在3：2領先後，他直接連下10局，將對手拋在後頭，毫無意外把冠軍收進口袋。
張榮麟5月在台灣進行的亞洲盃決賽不敵羅立文，屈居亞軍，他日前在中國公開賽冠軍戰又敗給德國左手新星費勒（Joshua Filler），如今總算揮別「老二命」於柳州站捧起金盃。
另外，女子組冠軍由「快火」凱莉．費雪在搶尾局以11：10力克世界球后中國韓雨。
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