中職》每1轟都是超越自己 陳子豪沒壓力

陳子豪（資料照）

〔記者郭羿婕／台南報導〕上半季還沒打完，中信重砲陳子豪已累積15發全壘打，追平去年個人單季最多轟紀錄，現在每打1轟都是超越自己，也更能不帶壓力上陣。

獅象戰16日因雨裁定以5：5和局收場，陳子豪7局上敲陽春彈助兄弟超前，也超越他個人單季全壘打數量，由於第7局未成局，依中職規章，以第6局比數裁定，這1轟也消失了。

不過，陳子豪說：「沒關係啦，我又沒壓力，也沒有要爭全壘打王，今年目標就是比去年好，現在每打1支就是超越去年，已經達標，能繼續打就是進步。」

陳子豪本季獲複數年合約，今、明年月薪各是18萬、22萬元，兩年皆有激勵獎金60萬，儘管自認表現超乎預期，但他也說：「還是要認真打，不能因為合約簽了就隨便打。」

去年彈力球引爆爭議，陳子豪曾擔心萬一今年打不好，去年15轟會被說成是靠彈力球，因而形成壓力，「打出來之後就還好了，沒有多想。」他表示，現在最希望盡全力幫球隊奪勝、奪冠。