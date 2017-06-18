中職》無安打卻得分 于孟馗為富邦拚出紀錄（影音）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將于孟馗（原名孟雄）6局下趁犧牲觸擊，一口氣從一壘衝上三壘，雖然受傷提前退場，卻幫助富邦創下罕見紀錄，成為中職史上正式或因雨裁定的無安打比賽，被無安打一方首次有得分。

于孟馗6局下率先選到保送，趁李宗賢犧牲觸擊，連跑帶摔撲上三壘，經防護員檢視後被隊友攙扶退場，換林威廷代跑，幸好傷勢並不嚴重，「在滑壘時，腰折到了，沖澡後伸展一下，就不痛了，因為宗賢點得很好，我才會這樣跑。」他說。

中職史上有7場正式無安打比賽、2場因雨裁定無安打比賽（僅列參考紀錄），被無安打一方都整場掛零，富邦是第1次被無安打一方有得分，也是中職首次無安打比賽出現和局。

富邦于孟馗拚上三壘。（記者林正堃攝）