中職》無安打卻得分 于孟馗為富邦拚出紀錄（影音）
2017/06/18 18:24
〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將于孟馗（原名孟雄）6局下趁犧牲觸擊，一口氣從一壘衝上三壘，雖然受傷提前退場，卻幫助富邦創下罕見紀錄，成為中職史上正式或因雨裁定的無安打比賽，被無安打一方首次有得分。
于孟馗6局下率先選到保送，趁李宗賢犧牲觸擊，連跑帶摔撲上三壘，經防護員檢視後被隊友攙扶退場，換林威廷代跑，幸好傷勢並不嚴重，「在滑壘時，腰折到了，沖澡後伸展一下，就不痛了，因為宗賢點得很好，我才會這樣跑。」他說。
中職史上有7場正式無安打比賽、2場因雨裁定無安打比賽（僅列參考紀錄），被無安打一方都整場掛零，富邦是第1次被無安打一方有得分，也是中職首次無安打比賽出現和局。
富邦于孟馗拚上三壘。（記者林正堃攝）
相關新聞
- 中職》每1轟都是超越自己 陳子豪沒壓力
- 中職》新莊球場出現烏龜 洪一中：應該是傑尼龜喔
- 中職》不在意6局無安打 史博威大嘆沒贏可惜
- 中職》柏融大王賣力飛撲接球 史博威拍手叫好（影音）
- 中職》大雨過後 新莊棒球場再現「龜」影
推薦新聞
-
中職》高志綱親送禮物 迎癌友正面力量2017/06/18 20:31
-
中職Live》兄弟守備誤事 統一攻下3分2017/06/18 19:39
-
世大運足球測試賽 球員露天裸體換衣、周邊場地破損2017/06/18 19:31
-
日職》前一打席被三振摔球棒 龜井善行敲再見轟哭了（影音）2017/06/18 18:58
-
中職》獅隊8人赴測試會覓才 鎖定26歲以下好手2017/06/18 18:47