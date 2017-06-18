中職》獅隊8人赴測試會覓才 鎖定26歲以下好手

〔記者郭羿婕／台南報導〕中職新人選拔測試會明天於新莊棒球場舉行，統一獅代總教練黃甘霖非常重視此事，包含他和多名一、二軍教練及球探在內，獅隊將有8人小組到場，尋覓可用之兵。

獅隊盼季中選秀補進即戰力，強化板凳深度，黃甘霖想先在測試會好好觀察選手，今晚結束台南比賽後，8人小組就會趕搭高鐵北上，為明天準備，他說：「再累都要看，看了才知道未來性好不好。」

黃甘霖表示，主要鎖定26歲以下的潛力好手，但若26至28歲的選手是1年內可比賽，也會納入評估，「先看能力、再看年紀。」

獅隊傷兵再添1人，昨將外野手羅國龍降二軍，他因腹部拉傷須先休養1週；另外，新秀投手洪心騏在二軍調整多時，蔗總說：「心騏最近投得不錯，下週回來，預定會在斗六先發（27日獅猿戰）。」