全美最討厭25名運動員 Kobe比詹皇更招黑

詹姆斯。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕不少運動員代表城市拿下聯賽冠軍，成為鼓舞人心、家喻戶曉的英雄，但同時也招來其他球迷的厭惡，美媒《Sports CheatSheet》整理全美最被討厭的25名運動員，NBA球星「老大」Kobe（Bryant）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James），大聯盟國民少年強打哈波（Bryce Harper）、A-Rod都在名單內。

剛從總冠軍賽輸掉金盃，騎士詹姆斯的焦點卻沒少於冠軍隊勇士，依然是媒體、球迷議論的話題。詹姆斯過去因宣布投效熱火，發布「The Decision」，暫停時跳舞等行為，讓他獲選最被討厭的運動員第20名。

90年代公牛球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）行事作風鮮明，雖然贏得5冠，但各種挑戰規定的造型，奇異的髮色、刺青，以及和球迷嗆聲、踢攝影記者等行為，被排在17名。

而最被討厭的NBA球員，是去年球季剛退役的Kobe，主要是因為打法傲慢和態度，遭控強暴案、和歐尼爾（Shaquille O’Neal）鬧不合，也是讓他被討厭的原因，他被排在榜上第14名。

Kobe被批評打球傲慢。（資料照，美聯社）

今年24歲，拿過MVP、事逢合約年的哈波，在場上情緒反應直接，還曾和隊友佩柏本（Jonathan Papelbon）槓上，排在23名。已高掛球鞋的A-Rod，在2000年離開水手加入遊騎兵時，即有球迷不滿，之後發生禁藥事件遭禁賽，被排在第15名。

而高居所有運動員之首，最被討厭的是全壘打王邦茲（Barry Bonds），邦茲對球迷和媒體一向不友善，之後邦茲涉嫌禁藥醜聞，還因偽造證據，遭調查單位起訴。

全壘打王邦茲。（資料照，美聯社）

完整名單：

1.邦茲

2.辛普森（O.J. Simpson）美式足球員

3.布雷迪（Tom Brady）

4.克萊門斯（Roger Clemens）大聯盟7座賽揚得主

5.泰森（Mike Tyson）前職業拳擊手，世界重量級冠軍

6.維克（Michael Vick）

7.羅斯（Pete Rose）大聯盟安打王

8.阿姆斯壯（Lance Armstrong）美國公路自行車賽職業車手

9.伍茲（Tiger Woods）

10.洛克（John Rocker）前勇士投手

11.梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.）

12.羅斯利斯伯格（Ben Roethlisberger）

13.歐文斯（Terrell Owens）

14.Kobe

15.A-Rod

16.卡特勒（Jay Cutler）

17.羅德曼

18.米勒（Reggie Miller）

19.史普利威爾（Latrell Sprewell）

20.詹姆斯

21.坎塞柯（Jose Canseco）

22.托雷斯（Raffi Torres）

23.哈波

24.Tony Romo

25.朗度（Rajon Rondo）