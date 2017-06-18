MLB》戴維斯傷勢未好轉 歸對期恐至明星賽後
2017/06/18 20:44
戴維斯。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕金鶯重砲戴維斯（Chris Davis）日前對白襪的比賽中拉傷右側肩膀肌肉，根據他本人透露，目前躺著及坐著都會感到不適，歸隊期可能延至明星賽後。
「這真得很不舒服，就連躺著都一樣。」戴維斯表示，「我試著找到合適的姿勢，但這都徒勞無功，就算找到稍微舒服的坐姿，一陣子後你就會感到焦慮不安。」
戴維斯2014年球季就有同樣的傷勢問題，不過當時他選擇帶傷上陣，結果最後進入傷兵名單，今年就算傷勢沒有很嚴重，他選擇放慢腳步休養。「這種事真的快不得，操之過急可能會更壞事。」戴維斯表示。
戴維斯2013年球季以53轟拿下全壘打王，2014年因傷困擾，只出賽127場仍敲出26轟，隔年馬上恢復身手，繳出47轟的成績，今年出賽61場217打數轟出14發全壘打，不過有高達95次三振。
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