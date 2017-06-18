世大運足球測試賽 球員露天裸體換衣、周邊場地破損

〔記者廖聿偉／新莊報導〕世大運測試賽進行第二天賽程，但周邊硬體設備卻未到位，首日發電機短路，導致比賽中斷一小時，今球員休息室和觀眾席仍未開放，導致選手只能在場邊換衣服，也沒有盥洗設備，廁所也只有簡陋的流動廁所，國訓隊教練彭武松痛批，「太離譜，世大運開賽在即，多項設施未完工，進度令人擔憂。」

輔大校方回應，事前已向新北市政府申請許可執照，但因部分工程仍有瑕疵，已努力趕工，若貿然開放球員休息室，不但違法，也危及選手的安全，承諾於正式比賽前，各項設備一定會整建完備。

世大運男、女足決賽都將於輔仁大學足球場舉行，但替補席僅用臨時帳棚搭建，外圍跑道坑洞、泥濘不堪，銘傳大學足球隊教練高庸則認為，球門後方沒有設置高攔球護網，球員射門多次將球踢出場外，飛到輔大後門的貴子街，若剛好有機車騎士路過，恐釀成意外，相當危險。

人工草地則備受肯定，國家隊教練黑田和生今到場觀戰，認為場地平整，連日大雨也沒有積水，是很合格的場地。

輔大球場外圍跑道坑洞、泥濘不堪。（記者廖聿偉攝）

輔大球場外圍跑道坑洞、泥濘不堪。（記者廖聿偉攝）

球員休息室和觀眾席未開放，導致選手只能在場邊換衣服，也沒有盥洗設備。（記者廖聿偉攝）