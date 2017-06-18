Meijer LPGA菁英賽》湯普森躍居領先 李旻和徐薇淩打出67桿
2017/06/18 20:25
美國女將湯普森躍居領先。（法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕Meijer LPGA菁英賽第3回合，美國好手湯普森打出64桿，總計196桿，僅以1桿之差暫居領先。
Meijer LPGA菁英賽越來越好打，由於部分場地因雨積水，原本標準桿5桿的第5洞，今天第3回合改成標準桿3桿，單回合標準桿也降至69桿。台灣選手李旻和徐薇淩都打出67桿，感覺就像平標準桿，兩人的排名變化並不大，李旻總計206桿並列47名，徐薇淩207桿並列57名。
湯普森繳出6鳥1柏忌的64桿，若在平常比賽，這是絕佳的桿數，但今天場上64桿不算罕見。
南非的佩絲還打出61桿，包括2個老鷹、5個博蒂和1個柏忌，因為標準桿臨時改變，61桿無法成為比賽紀錄，但她靠這個低桿數，以總計197桿上升到並列第2，只落後1桿。
同樣並列第2的還包括今天打出62桿的南韓朴城炫，63桿的申珍妮，和加拿大的韓德森，她花了67桿。
南韓朴城炫。（法新社）
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