Meijer LPGA菁英賽》湯普森躍居領先 李旻和徐薇淩打出67桿

美國女將湯普森躍居領先。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕Meijer LPGA菁英賽第3回合，美國好手湯普森打出64桿，總計196桿，僅以1桿之差暫居領先。

Meijer LPGA菁英賽越來越好打，由於部分場地因雨積水，原本標準桿5桿的第5洞，今天第3回合改成標準桿3桿，單回合標準桿也降至69桿。台灣選手李旻和徐薇淩都打出67桿，感覺就像平標準桿，兩人的排名變化並不大，李旻總計206桿並列47名，徐薇淩207桿並列57名。

湯普森繳出6鳥1柏忌的64桿，若在平常比賽，這是絕佳的桿數，但今天場上64桿不算罕見。

南非的佩絲還打出61桿，包括2個老鷹、5個博蒂和1個柏忌，因為標準桿臨時改變，61桿無法成為比賽紀錄，但她靠這個低桿數，以總計197桿上升到並列第2，只落後1桿。

同樣並列第2的還包括今天打出62桿的南韓朴城炫，63桿的申珍妮，和加拿大的韓德森，她花了67桿。

南韓朴城炫。（法新社）