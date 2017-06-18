日職》4天內2度遭球吻 陽岱鋼：沒事，擦到手而已

阿部慎之助開轟，陽岱鋼笑著迎接他。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／東京報導〕陽岱鋼在15日才經歷恐怖的頭部觸身球，今對羅德的首打席又遭球吻，他賽後表示，「沒事，擦到手而已。」

陽岱鋼在15日遭軟銀投手森唯斗146公里速球砸中頭部後，就立刻送醫檢查，所幸沒有大礙，只是讓家人和球迷都嚇壞了。結果陽岱鋼在休息1天後，昨天就開轟證明自己沒事，只是今天又被K到。

2局下，5棒阿部慎之助開轟後，輪到陽岱鋼打擊，結果他被羅德先發投手佐佐木千隼140公里速球「吻」到，無奈地走向一壘壘包。陽岱鋼賽後說只是擦到手，但他今晚4打數都摃龜。

陽岱鋼首打席又遭觸身球，還好只擦到沒事。（特派記者倪婉君攝）