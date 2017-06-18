中職》高志綱親送禮物 迎癌友正面力量

高志綱上看台鼓勵癌友。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕今晚統一獅台南棒球場進行象獅賽事，中華民國癌友新生命協會團體特別安排癌友走出戶外，其中不少癌友都是第一次來到台南棒球場，球團特別企畫由高志綱現身球場看台，也是今日癌友來到球場最特別驚喜禮物。

統一獅捕手高志綱也特別到看台用行動鼓勵癌友病患，球團也特別準備最實用球衣購物袋及加油棒贈送給每一位癌友，高志綱也滿足癌友期待特別與大家一起合照，留下最特別的回憶。

高志綱表示：「其實跟大家見面時，看到每個癌友都很熱情，還有特別製作加油海報，感覺就是充滿活力，有一種很正面力量，希望球團特別的驚喜，能讓他們充滿樂趣，也願意多多走出戶外。」

高志綱上看台鼓勵癌友。（球團提供）

高志綱上看台鼓勵癌友。（球團提供）