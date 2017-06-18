拜會WBSC會長 中職盼緊密參與國際棒球事務與合作

中職會長吳志揚（右）與秘書長馮勝賢（左）赴歐拜會WBSC會長Riccardo Fraccari。（中職提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒會長吳志揚及秘書長馮勝賢，昨日連袂前往羅馬拜會世界棒壘球總會（WBSC）Riccardo Fraccari會長，雙方會面後進行餐敘及交換意見，並就未來合作議題進行討論。

吳志揚與Riccardo Fraccari針對世界12強棒球賽，及中華職棒所舉辦的亞洲冬季棒球聯盟、2020東京奧運棒球賽資格之產生，以及未來奧運持續保留棒球項目的可能性，及中職裁判、球員、退休教練參與WBSC推廣棒球運動等議題進行討論。

Riccardo Fraccari對於中華職棒持續為棒球運動發展努力，表達肯定與支持。吳志揚會長則是再次強調，中華職棒聯盟與WBSC加強合作意願，共同為推廣棒球立定努力的決心。

其中Riccardo Fraccari特別指出，WBSC未來希望能與中職主辦的冬季聯盟有更多的合作與交流。吳志揚與馮勝賢也將前往瑞士日內瓦，至WBSC總部拜會Michael Schmidt秘書長，並針對相關議題進一步交換意見。

吳志揚（左）致贈斷棒製成的象棋給WBSC會長Fraccari。（中職提供）