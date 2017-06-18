高爾夫》盧曉晴日巡封后 年底返台做公益為愛揮桿
2017/06/18 20:47
台灣名將盧曉晴昨天在Nichirei女子高球賽，奪下今年第2座冠軍。（取自日本LPGA官網）
〔體育中心／綜合報導〕中國信託銀行贊助之高球女將盧曉晴再顯神威，18日在總獎金8千萬日幣JLPGA日冷（Nichirei）女子高球賽封后，拿下今年日巡第二座冠軍，笑納日幣1440萬冠軍獎金（約新台幣392萬），2017年日巡獎金排行榜衝上第2，大幅縮小與南韓金荷娜的差距，盧曉晴問鼎獎金后座的機會越來越高，累計她已在日巡生涯贏得14勝。
盧曉晴賽前就擬定勝利方程式，希望盡量多抓小鳥、避免失誤，以爭取冠軍以及賞金后座。她在最後一輪抓下4隻博蒂，繳出71桿成績，總計204桿（68、65、71），以5桿之差擊敗日本選手武尾咲希和新海美優，繼今年4月之日巡艾利斯公開賽奪冠後，再奪本季第2冠。
連連征戰與訓練，對盧曉晴的體力可說是一大考驗，盧曉晴始終盡其所能、爭取最好的成績，本賽季已出賽14場，除了開幕戰遭淘汰外，其餘13場都順利晉級，其中6場打進前5名，平均每場抓下3.58隻博蒂，平均桿數70.77桿、暫列第一，表現穩定。
中信高球女將盧曉晴、馮珊珊、石昱婷今年表現不俗，已陸續贏得四座冠軍，具體實踐中國信託「堅持信仰、成就夢想」之高球理念，而愛心不落人後的盧曉晴，更連續兩年與中國信託攜手舉辦愛心慈善賽，為偏鄉弱勢兒童與反毒教育募集善款，今年12月中國信託女子公開賽，她也將回台參與職業業餘配對賽，和其他各國好手一起響應公益，為愛揮桿。
相關新聞
- Meijer LPGA菁英賽》湯普森躍居領先 李旻和徐薇淩打出67桿
- 美國公開賽》第3回合哈曼單獨領先 湯瑪斯單回合-9破紀錄
- Nichirei女子高球賽》甩開對手糾纏 盧曉晴奪今年第2冠
- 高球》台灣女將陳思涵 日本女子次巡賽奪赴日首冠
- 高球》Meijer LPGA菁英賽 錢珮芸、徐薇淩和李旻69桿並列38
推薦新聞
-
中職》桃猿最快下週三封王 先求雨神別來亂2017/06/18 21:16
-
高爾夫》盧曉晴日巡封后 年底返台做公益為愛揮桿2017/06/18 20:47
-
MLB》戴維斯傷勢未好轉 歸對期恐至明星賽後2017/06/18 20:44
-
網球》女單會外2連勝 謝淑薇伯明罕會內聽牌2017/06/18 19:47
-
全美最討厭25名運動員 Kobe比詹皇更招黑2017/06/18 19:44