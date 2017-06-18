亞巡賽泰后盃》洪健堯獲第3名 馬來西亞洪志勇奪生涯首冠

洪健堯在泰后盃有所突破。（Asian Tour提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣好手洪健堯今天在泰國蘇美島舉行的亞巡賽泰后盃高球賽，以4回合總計271桿獲得第3名。

洪健堯最後1回合打下5個博蒂、1個柏忌的67桿，他在最後3洞連續博蒂收尾，雖未能奪冠，他還是很滿意自己的突破。

賽後洪健堯說：「其實要來蘇美島之前兩週，我練球練得很多，也很累，練到手都長水泡了，來到這裡心情變得放的非常輕鬆，覺得該練的都已經練了。」

馬來西亞選手洪志勇贏得亞巡賽泰后盃冠軍。（Asian Tour提供）

今年亞巡賽洪健堯打了9場，終於打進前3名，先前8場比賽第1回合都打不出低於標準桿的成績，最好的名次是在台灣舉行的仰德傳承賽，當時並列22名。他說：「自己求好心切，比較放不開，尤其是到了後面兩天有機會，卻把握不住。」

這場比賽一開賽他就繳出66桿，最後獲得第3名，讓他信心大增，洪健堯說：「我已經比較能抓到這個感覺了，慢慢的把這個感覺留住吧。」

泰后盃最後冠軍之後非常激烈，包括菲律賓的郭瑞霖（Angelo Que）、帕根山，泰國傑斯和馬來西亞的洪志勇（Nicholas Fung）都曾登上首席。

洪志勇靠著第16洞短切進洞和第17洞短切到洞旁2呎，連續打下2個博蒂，反逆轉保住了亞巡賽生涯出賽66場的首勝，他非常高興地把這座冠軍獻給一直陪伴他出賽的父親洪恩平。

洪健堯在亞巡賽泰后盃獲得第3名。（Asian Tour提供）