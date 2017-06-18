中職》桃猿最快下週三封王 先求雨神別來亂
2017/06/18 21:16
Lamigo桃猿最快週三封王。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今晚0：4不敵統一獅，也讓Lamigo桃猿隊封王魔術數字降至M3，若接下來比賽順利開打，猿隊最快21日（三）就能在桃園主場封王。
Lamigo桃猿午場6局因雨裁定，1：1與富邦悍將握手言和，封王魔術數字維持4，不過晚場暫居第2的中信兄弟敗給統一獅，魔術數字減為M3。下週賽程20日（二）兩地補賽開打，若桃猿贏球，或悍將擊敗兄弟，桃猿只要週三與兄弟正面對決，最快當晚就能封王。
然而台灣受到滯留梅雨鋒面影響，近期雨勢不斷，鋒面完全移出要待週四以後，本週中職賽事更因雨排到7月，為上半季封王戰投入變數。過去中職曾有過下半季球季開打，才有上半季冠軍產生，2005年誠泰COBRAS隊因關鍵一戰輸球，另一地興農牛擊敗中信鯨，直到下半季開打後，才以加賽決定上半季冠軍，成為史上首次在非上半季比賽的封王戰。
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