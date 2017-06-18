中職》兄弟接力守備掉漆 統一趁亂吃大局（影音）

〔體育中心／綜合報導〕兄弟作客統一主場的賽事，兩隊先發投手皆投出優質先發，但兄弟投手羅曼7局下遭遇亂流，加上隊友守備失誤共掉3分，最終吞下敗投，統一以4：0拿下勝利，中止7連不勝的近況。

7局下1出局後，統一由陳鏞基率先敲出安打帶起攻勢，鄭鎧文遭到觸身球保送，買嘉儀再選到四壞球形成滿壘，代打上陣的朱元勤擊出強勁反彈球迫使彭政閔發生滿壘失誤，接著球彈至二壘手蔣智賢又發生失誤，壘上2名跑者回本壘得分，但紀錄組最後認定兄弟內野趨前，改計彭政閔的失誤為內野安打。

最終統一先發投手布魯斯拿下勝投，羅曼則是苦吞優質先發敗。