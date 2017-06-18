撞球》衛冕魔咒無解！柯秉逸與張玉龍不敵美國隊無緣決賽

柯秉逸、張玉龍難以打破賽史「衛冕魔咒」，4強不敵美國隊。（取自World Cup of Pool粉絲專頁）

〔記者林岳甫／綜合報導〕由「撞球王子」柯秉逸和「玉面飛龍」張玉龍組成的台灣隊，今日在2017年世界盃花式撞球雙打4強賽，不幸以3：9不敵美國隊凡伯寧（Shane Van Boening）與伍德沃德（Skyler Woodward），難以突破賽史的衛冕魔咒。

目前高居世界排名第1的柯秉逸與第18的張玉龍，這回以頭號種子之姿攜手再戰，一路上打退科威特、波蘭，昨日8強賽以9：2輕取日本。

「柯張配」此次面對強敵美國，開局雖2：1領先，但張玉龍在第4局1號球無法打進，也讓美國趁勢連下4局，隨後張玉龍與柯秉逸先後又在衝球發生母球洗袋，只能看著對手笑收勝利。

這項賽事自2006年舉辦以來，至今包括我國在內，共7國有奪冠紀錄，卻沒有任何國家可以完成衛冕。至於贏球的美國，決賽將碰上中國、奧地利之間的勝方。