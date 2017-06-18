MLB》美職征服41球場 鈴木一朗30隊敲安制霸
2017/06/18 22:56
鈴木一朗代打敲安。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚作客勇士主場，雖然延長賽第10局被勇士8：7說再見，陣中日籍球星鈴木一朗在5局上代打敲出安打，不僅生涯安打推進3049安，這也是一朗征服的第41個球場。
5局上摩爾（Tyler Moore）2分砲炸裂，一朗在一出局一壘有人代打投手洛克（Jeff Locke），擊出右外野安打，1分打點追平，這支安打是他赴美17個球季，走過的42個球場中，第41個敲出安打的球場（包括水手2012年開幕戰在東京巨蛋對運動家）對上大聯盟30隊都有安打，寫下史上第一人的另類紀錄。
亞特蘭大勇士今年啟用新球場太陽信託公園（SunTrust Park），取代交通不便的透納球場，一朗是初次來到這裡，也順利敲安建功。而一朗唯一沒有擊出安打的球場，是馬林魚去年到北卡羅來那的布拉格堡（Fort Bragg）首次軍營裡的賽事，對手同樣是勇士，一朗代打擊出滾地球出局。
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