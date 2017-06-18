足球》曾志偉梅開二度 台電下半場逆襲踢和本季連19場不敗

曾志偉梅開二度，2：2踢平大同，台電本季19場不敗。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕世大運測試賽今於輔大足球場進行第二日賽程，同時也是企業聯賽兩支爭冠勁旅台電及大同在下半賽季的首次交鋒，半場2球落後的台電於比賽後段逆襲，並於傷停補時靠著曾志偉射進關鍵球，本場梅開二度，終場兩隊2：2踢平，台電本季19場不敗。

上半場大同陳瑞杰於門前帶球抽射，球越過守門員進門，先馳得點，第46分鐘台電門前防守，因手觸球讓大同得到一記12碼罰球機會，讓大同得分王馬克再進一球，助隊上半場2：0領先。

下半場台電變陣，換上五名替補球員，並加快比賽節奏的策略奏效，第67分鐘前鋒林建勛假動作後射門擊中守門員，曾志偉補射得分，台電總教練陳貴人說，「我一直很有信心能逆轉戰局，台電的實力一場進兩球不是問題，我也叮嚀球員，節奏不要被對手帶走，打出擅長的快速球風，我對球員感到很驕傲。」

針對測試賽場地，陳貴人則認為，球場應該軟硬體都全部到位，才有測試的意義，球員在場邊換衣服很不雅觀，也很不被尊重。

測試賽場地簡陋，球員只能場邊更衣。（記者廖聿偉攝）