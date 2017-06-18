中職》陳鏞基拿MVP 向球團許願蓋室內打擊場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今天統一獅在主場迎戰兄弟，最後以4：0完封對手。其中三局上兄弟滿壘時策動雙殺守備的陳鏞基拿下今天的MVP，賽後他也表示自己狀態已從經典賽慢慢調整回來。

3局上兄弟張正偉、彭政閔相繼安打後一、二壘有人，林智勝接著被四壞球保送形成滿壘、1出局，下一棒蔣智賢擊出滾地球後陳鏞基在二、三壘之間接到球立刻傳向二壘的林志祥，再傳向一壘形成雙殺打，成功壓制兄弟的攻勢。

賽後被問到是否從經典賽中的備戰低潮走出來，陳鏞基回答：「對，身體已經慢慢的沒有那麼疲勞了，雖然上半季統一獅已經沒有希望了，但我們會努力打好每一場球的。」獲得全場喝采。

提到最近連日陰雨，賽程大幅受到影響，陳鏞基表示希望球團能計畫一座室內打擊場，讓球員在雨天也能練習，維持好球感及狀態。他也不忘貼心的請場邊球迷替近日因雨辛苦的工作人員鼓掌。

陳鏞基今天拿下MVP。（記者黃志源攝）