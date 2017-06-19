聯合會盃足賽 墨西哥逼和葡萄牙

〔中央社〕2017聯合會盃足球賽（Confederations Cup），足壇巨星羅納度（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙今天在傷停補時遭墨西哥隊逼平，兩軍以2比2言和。

法新社報導，上半場C羅妙傳給誇雷斯馬（RicardoQuaresma）破網，幫葡萄牙取得領先，但隨後墨西哥隊前鋒耶南德茲（Javier Hernandez）頭槌扳平。

葡萄牙隊的索亞瑞斯（Cedric Soares）在第86分鐘進球，再幫葡軍要回領先，但墨西哥隊靠著在最後的傷停補時由莫雷諾（Hector Moreno）進球，硬是逼和葡萄牙隊。