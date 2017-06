MLB》強打艾倫納多敲再見轟 達成生涯首次完全打擊（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者林子翔/綜合報導〕洛磯今在主場迎戰巨人,靠著重砲手艾倫納多(Nolan Arenado)完成生涯首次完全打擊,包含再見三分砲,最後助球隊以7:5逆轉贏球。洛磯不但橫掃巨人,近期5連勝穩居國聯西區龍頭。

艾倫納多敲再見轟。(法新社)

前8局打完洛磯領先1分,但9局上投手麥基(Jake McGee)放火,巨人代打潘斯(Hunter Pence)揮出兩分砲,加上克勞佛(Brandon Crawford)帶有1分打點的二壘安打,巨人反超前分數。

但下個半局洛磯展開反攻,拉梅修(DJ LeMahieu)先揮出帶有1分打點的安打,接著1出局一、三壘有人的情形下,艾倫納多揮出帶見三分砲,助洛磯逆轉贏球。

艾倫納多前4個打數就有三壘安打、一壘安打、二壘安打、以及三振,差全壘打就能完全打擊,他在9局下從巨人終結者梅倫森(Mark Melancon)手中一棒掃出左外野大牆,完成生涯首次完全打擊。

艾倫納成為隊史第8位達成完全打擊的選手,也是洛磯庫爾斯主場(Coors Field)今年第3次有選手達成完全打擊,但前2次都非洛磯球員。

後援0.1局的艾斯特維茲(Carlos Estevez)拿下本季第4勝;而巨人終結者梅倫森僅投0.1局被敲4安掉失4分,包含一發三分砲,本季第4次砸鍋,也吞下第2敗。

艾倫納多。(法新社)