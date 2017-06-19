MLB》強打艾倫納多敲再見轟 達成生涯首次完全打擊（影音）

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〔記者林子翔／綜合報導〕洛磯今在主場迎戰巨人，靠著重砲手艾倫納多（Nolan Arenado）完成生涯首次完全打擊，包含再見三分砲，最後助球隊以7：5逆轉贏球。洛磯不但橫掃巨人，近期5連勝穩居國聯西區龍頭。

艾倫納多敲再見轟。（法新社）

前8局打完洛磯領先1分，但9局上投手麥基（Jake McGee）放火，巨人代打潘斯（Hunter Pence）揮出兩分砲，加上克勞佛（Brandon Crawford）帶有1分打點的二壘安打，巨人反超前分數。

但下個半局洛磯展開反攻，拉梅修（DJ LeMahieu）先揮出帶有1分打點的安打，接著1出局一、三壘有人的情形下，艾倫納多揮出帶見三分砲，助洛磯逆轉贏球。

艾倫納多前4個打數就有三壘安打、一壘安打、二壘安打、以及三振，差全壘打就能完全打擊，他在9局下從巨人終結者梅倫森（Mark Melancon）手中一棒掃出左外野大牆，完成生涯首次完全打擊。

艾倫納成為隊史第8位達成完全打擊的選手，也是洛磯庫爾斯主場（Coors Field）今年第3次有選手達成完全打擊，但前2次都非洛磯球員。

後援0.1局的艾斯特維茲（Carlos Estevez）拿下本季第4勝；而巨人終結者梅倫森僅投0.1局被敲4安掉失4分，包含一發三分砲，本季第4次砸鍋，也吞下第2敗。

艾倫納多敲再見轟。（法新社）

艾倫納多。（法新社）