NBA》溜馬喬治打完今年就走人 下一步將前進湖人？

喬治。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕溜馬一哥喬治（Paul George）明年夏天將握有球員選擇權，可決定是否跳出合約，根據名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）消息，喬治已向球隊表態，將在明年成為自由球員後離隊，且有意前進湖人，球團一方則已開始醞釀交易。

報導指出，喬治已經請他的經紀人Aaron Mintz告訴溜馬的新任總管普里查德（Kevin Pritchard）自己的想法與規劃，避免球團對他產生疑慮，也給球團一點時間做準備。

喬治打算與溜馬走完今年的合約，並在明年成為自由球員，而在加州長大的他，也期待能前進湖人，報導提到，他很有機會在明年和湖人簽下一紙4年1.3億美元的合約。

沃納洛斯基後來又補充，溜馬已經開始與其他球隊接觸，打算把他交易出去，也期待能用喬治去換年輕球員和選秀權。而這些與溜馬接觸的球隊當中，還包括今年爭冠失利的騎士，但騎士無法提供讓溜馬滿意的條件，暫時沒有下文；但這幾支球隊當中，並沒有湖人，消息也指出，湖人傾向直接在自由市場中，花大錢把他買下來。

不過喬治在明年將成為自由球員，若現在透過交易來獲得喬治，他也只會在球隊待一年，因此，這些與溜馬接觸的球隊，能提出什麼樣的籌碼不得而知。