MLB》全壘打互轟 川柏兩分砲助金鶯擊敗紅雀

川柏今天有3分打點全隊最高。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天金鶯主場迎戰紅雀，上演全壘打大戰，雙方都轟出4支全壘打，但金鶯打線更勝一籌，最後以8：5拿下二連勝。

今天有7人開轟，合計共8支全壘打，包含紅雀皮斯考提（Stephen Piscotty）的雙響砲及佛勒（Dexter Fowler）、金鶯川柏（Mark Trumbo）的2分砲。

比賽一開始金鶯史密斯（Seth Smith）就以陽春砲開場，下一局皮斯考提也跟上，敲出全壘打追平比數，之後金鶯曼西尼（Trey Mancini）的陽春砲超前比數，在3局下開始持續維持領先。5局下靠著川柏的2分砲、卡斯提歐（Welington Castillo）陽春砲及史構普（Jonathan Schoop）的高飛犧牲打灌下4分，取得5分領先。

史構普（左）今天有1分打點。（法新社）

8局上紅雀佛勒（Dexter Fowler）、莫里納（Yadier Molina）相繼轟出全壘打拿下3分，將分差縮小至3分，但之後沒有再得分，最後由金鶯獲勝，紅雀在本月的18場賽事中已經吞下12敗。

金鶯先發希梅涅茲（Ubaldo Jimenez）今主投7局，繳出被4安打包含2全壘打、失2分皆責失、4保送、3三振的成績收下勝投，布拉契（Brad Brach）在9局上成功關門，以三上三下救援成功；紅雀先發林恩（Lance Lynn）則主投4.2局，被敲出9支安打，包含4支全壘打，失7分皆則失，丟出2保送、5三振，吞下敗投。

梅涅茲（右）收下勝投。（法新社）