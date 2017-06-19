日職》敬遠抓他事不過三 龜井善行敲再見轟淚灑球場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人34歲老將龜井善行昨天對羅德之戰，對手前兩次都先敬遠前一棒的打者要來抓他，龜井善行沒建功還相當生氣，但他在敲在12局下半轟出再見3分砲，繞過三壘時感性落下男兒淚。

龜井善行昨天是在比賽後半段才上場，8局下巨人1出局攻占三壘時，羅德選擇敬遠麥基（Casey McGehee），來抓龜井善行，該打席龜井善行擊出本壘後方飛球被捕手接殺，下一棒的陽岱鋼則擊出內野滾地球出局，巨人未能得分。

雙方打進延長賽，10局下巨人2出局攻占三壘，羅德再敬遠麥基，接著對付龜井善行，他遭到羅德益田直也三振，回到休息室後氣得將棒子甩到一旁。

羅德12局上攻下2分，巨人下個半局先靠坂本勇人的安打先追回1分，羅德這時繼續敬遠麥基，龜井善行此次把握機會，轟出再見三分砲，震撼東京巨蛋。

龜井善行在繞過三壘時就落下男兒淚，在本壘接受陽岱鋼等隊友歡迎時，淚水也止不住。龜井善行直呼這是他職棒生涯13年來最棒的一次打擊。

龜井善行生涯13年都待在巨人，僅在2009年有單季25轟的成績，但他去年打擊狀況不佳，整年繳出3轟、23分打點、2成52的打擊率。今年他的出賽機會受到壓縮，昨天敲再見轟後，目前成績為1轟、14分打點、2成11打擊率。

陽岱鋼和隊友在本壘迎接龜井善行回來。（特派記者倪婉君攝）

龜井善行淚灑球場。（圖片取自讀賣巨人官方推特）