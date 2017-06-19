高球》寇普卡逆轉 贏得美國公開賽冠軍
2017/06/19 08:22
美國好手寇普卡以4回合總計272桿贏得第117屆美國高爾夫公開賽冠軍。（法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕美國好手寇普卡今天在威斯康辛州的Erin Hills球場，以4回合總計272桿贏得第117屆美國高爾夫公開賽冠軍。
寇普卡這回合繳出6個博蒂、1個柏忌的67桿，總計低於標準桿16桿，追平美國公開賽史上低於標準桿最多的紀錄。他打完第16洞時已經低於標準桿16桿，可惜最後兩洞都是平標準桿作收，未能刷新紀錄。
寇普卡今天出發時落後哈曼1桿，開賽之後他馬上連抓兩鳥，躍居領先。哈曼雖曾追平，但第8洞寇普卡長推進洞打博蒂，又衝上領先。
進入後9洞寇普卡在第10洞攻果嶺打過頭，3推吞柏忌，哈曼也在第12、13洞連吞柏忌。寇普卡隨即從第14洞起，連續3洞都抓博蒂，一下子把所有人拋在腦後，一路奔向冠軍。
較早出發的日本名將松山英樹，最後1回合打出66桿，總計276桿完賽，一度只差寇普卡1桿，但最後只和哈曼並列第2。
英格蘭的佛利特伍德平標準桿72桿作收，以277桿排名第4。昨天表現神勇的湯瑪斯，今天諸事不順，前5洞就吞了3個柏忌，他花了75桿完賽，總計280桿退至並列第9。
美國好手寇普卡。（法新社）
美國好手寇普卡。（法新社）
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