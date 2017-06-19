聯合會盃》終場前頭錘破門 墨西哥驚險踢平葡萄牙 （影音）

莫雷諾（白衣15號）頭錘幫助墨西哥踢平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2017年FIFA聯合會盃A組進行第2天比賽，葡萄牙碰上墨西哥。上半場葡萄牙靠夸雷斯馬（Ricardo Quaresma）先下一城，隨後埃爾南德斯（Javier Hernandez）頭錘追平。下半場塞德里奇（Cédric）為葡萄牙攻進第2球，傷停補時階段，墨西哥莫雷諾（Héctor Moreno）接角球頭錘破門，終場兩隊2：2戰成平手。

這是歐洲盃冠軍葡萄牙首度於聯合會盃亮相，中北美洲金盃冠軍墨西哥則已參加過7屆聯合會盃。上半場第20分鐘，葡萄牙明星前鋒C羅（Cristiano Ronaldo）禁區前左腳抽射擊中球門橫樑，佩佩（Pepe）緊接著補射把球踢進，但影像助理裁判系統（Video Assistant Referee, VAR）判定越位在先，進球無效。這是VAR系統於聯合會盃第1次判定，寫下足球歷史。

第34分鐘，C羅帶球突破到禁區，吸引3名防守球員後把球橫傳到球門另一側，夸雷斯馬晃過守門員後輕鬆推射得分，葡萄牙先馳得點。第42分鐘，葡萄牙防守出現失誤，墨西哥中場貝拉（Carlos Vela）右腳橫傳中路，前鋒埃爾南德斯直接頭錘破門，比數變成1：1。

下半場進入尾聲，葡萄牙攻勢連綿不斷，但都被墨西哥守門員奧喬亞（Guillermo Ochoa）撲掉。第86分鐘，馬丁斯（Gelson Martins）底線附近傳中，塞德里奇禁區內起腳射門得分，葡萄牙取得2：1領先。傷停補時第1分鐘，莫雷諾接多斯桑托斯（Jonathan dos Santos）的角球，高高躍起以頭球攻門，球直接飛入球門死角，終場兩隊以2：2戰成平手。

夸雷斯馬（左）上半場幫助葡萄牙先下一城，與C羅（右）一同慶祝。（路透社）

埃爾南德斯（白衣14號）以躍龍門之姿飛身撲頂，為墨西哥攻下第1球。（歐新社）

影音：葡萄牙對墨西哥。（影片經愛爾達體育台同意轉載）