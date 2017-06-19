NBA》生涯7枚冠軍戒的男人：別用冠軍數衡量詹皇和喬丹

詹姆斯（左）、喬丹（右）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕不少人喜歡拿「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）來與詹姆斯（LeBron James）做比較，甚至用兩人冠軍戒指數來衡量，而生涯擁有7枚冠軍戒的「季後賽先生」歐里（Robert Horry）對於這些看法也有話要說。

詹姆斯生涯8次打進總冠軍賽，僅拿下3次冠軍，而喬丹生涯打6次總冠軍賽，6場全勝，外媒訪問時詢問歐里對於他們有什麼看法，他說：「這些（冠軍戒指）並不代表什麼」歐里認為籃球是一項團隊運動，不可能只靠一個球星打天下，因此冠軍戒指的多寡，和一個球員是否偉大，沒有絕對的關係。

歐里先後效力湖人、馬刺、火箭及太陽，生涯拿下7枚冠軍戒指，總是扮演明星球員身旁的最佳綠葉，他也因為在季後賽中常有驚人的關鍵一擊，而被封為季後賽先生。