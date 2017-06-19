聯合會盃》VAR系統搶鋒頭 智利2度破門擊敗喀麥隆 （影音）
2017/06/19 09:04
比達爾。（路透社）
〔體育中心／綜合報導〕2017年聯合會盃B組首戰，美洲盃冠軍智利出戰非洲盃冠軍喀麥隆。上半場兩隊各有1球被吹無效，下半場智利明星前鋒桑切斯（Alexis Sánchez）替補登場就送出助攻，比達爾（Arturo Vidal）頭錘破門，巴爾加斯（Eduardo Vargas）終場前補射錦上添花。終場智利以2：0擊敗喀麥隆，拿下小組賽首勝。
上半場第17分鐘，喀麥隆前鋒穆坎喬（Benjamin Moukandjo）左路自由球傳中，恩加久（Michael Ngadeu-Ngadjui）頭錘破門，但主裁判吹阿布巴卡（Vincent Aboubakar）對比達爾犯規在先，所以進球無效。
第46分鐘，比達爾直傳禁區，巴爾加斯單刀推射得手，不過影像助理裁判系統（Video Assistant Referee, VAR）判定這球越位在先，進球無效，半場結束，兩隊0：0平手。
戰況僵持到第81分鐘，桑切斯左路傳中被擋住，智利中場要回球權後傳往左側，桑切斯再度吊傳禁區，比達爾門前頭錘得手，為智利頂進關鍵的一球。
終場前智利後場長傳，桑切斯單刀晃過門將射門被後衛用腳擋下，巴爾加斯跟上前補射入網，主裁判透過VAR確認後判進球有效，智利最後就以2：0擊敗喀麥隆。
比達爾頭錘破門。（美聯社）
瓦爾加斯（中）門前補射得手。（美聯社）
影音：智利對喀麥隆。（影片經愛爾達體育台同意轉載）
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