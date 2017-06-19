MLB》達比修首局遇亂流 5局失5分吞敗

達比修有。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵日籍投手達比修有今天先發對上水手，他主投5局失掉5分，包含挨了一發兩分砲，遊騎兵最後以3：7輸球，中止近期的5連勝；水手隊則是首次在遊騎兵主場阿靈頓球場（Ballpark in Arlington）擊敗達比修有。

達比修有過去在主場7場比賽面對水手，有著5勝0敗防禦率3的好表現，但此役遭到對手痛擊，首局就遇上亂流，水手席格（Kyle Seager）先敲出帶有1分打點的二壘安打，接著二、三壘有人的情形下，投捕疑似暗號出錯，遊騎兵捕手奇里諾斯（Robinson Chirinos）沒接好球掉1分，瓦倫西亞（Danny Valencia）再轟出兩分砲，水手單局打進4分；3局上達比修有被席格敲二壘安掉1分。

總計達比修有5局用了99球，被敲8支安打（包含1轟），失掉5分，另有6次三振、1次保送，吞下本季第5敗，防禦率上升至3.35。遊騎兵後援也持續失分，阿瓦瑞茲（Dario Alvarez）後援0.2局被敲1安、投出2保送，失掉2分1分自責。

運動家全場有揮出11支安打，席格單場繳出3安3打點的猛打賞，瓦倫西亞有一發兩分砲，這是水手隊首次在阿靈頓球場擊敗達比修有；遊騎兵全場僅有4支安打，其中C.高梅茲（Carlos Gomez）在第2局敲出兩分砲。

水手先發柏格曼（Christian Bergman）主投5.2局被敲4支安打（包含1轟），失掉2分，拿下本季第4勝；達比修有近況欠佳，過去5場先發僅1勝3敗，防禦率4.45。

達比修有。（USA Today Sports）

瓦倫西亞。（美聯社）

席格。（美聯社）