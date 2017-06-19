MiLB》王維中三振K湯弟 連11戰無責失分奪救援成功

王維中。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕效力釀酒人3A的旅美投手王維中今天在與道奇3A的比賽中後援登板，投了1.1局沒有失分，也收下小聯盟生涯首次救援成功。

8局上半，2出局後王維中登板，雖然一上場先被連敲2安，但他隨即穩住陣腳，讓下一棒Willie Calhoun敲出飛球出局；9局上半，王維中續投，先讓首名打者擊出飛球出局，接著三振NBA勇士球星K.湯普森的弟弟T.湯普森（Trayce Thompson），並讓下一名打者擊出飛球結束比賽。

總計王維中今投了1.1局用了23球，被敲2安打沒有失分，送出1三振，連續11戰沒有責失分，防禦率再下修為1.65。