MiLB》王維中三振K湯弟 連11戰無責失分奪救援成功
2017/06/19 09:33
王維中。（資料照，特派記者羅志朋攝）
〔記者粘藐云／綜合報導〕效力釀酒人3A的旅美投手王維中今天在與道奇3A的比賽中後援登板，投了1.1局沒有失分，也收下小聯盟生涯首次救援成功。
8局上半，2出局後王維中登板，雖然一上場先被連敲2安，但他隨即穩住陣腳，讓下一棒Willie Calhoun敲出飛球出局；9局上半，王維中續投，先讓首名打者擊出飛球出局，接著三振NBA勇士球星K.湯普森的弟弟T.湯普森（Trayce Thompson），並讓下一名打者擊出飛球結束比賽。
總計王維中今投了1.1局用了23球，被敲2安打沒有失分，送出1三振，連續11戰沒有責失分，防禦率再下修為1.65。
相關新聞
- MLB》曾仁和6局丟7分吞敗 胡智為後援0.2局無失分
- MLB》釀酒人牛棚消耗過度 美媒點名王維中當救星
- MiLB》超扯出局！ 超歪界外球竟然轉彎了（影音）
- MiLB》前中職洋投藥檢沒過 禁賽80場本季報銷
- MLB》美國花花是你？1948打席終於敲職棒首轟（影音）
推薦新聞
-
MLB》搭機橫跨美國只投1局 查普曼：就是想幫助球隊！（影音）2017/06/19 11:34
-
中職》吳蔚驊去年遲到 今天6點報到2017/06/19 11:28
-
棒球》震撼！ 曹錦輝今發引退宣言2017/06/19 11:12
-
NBA》塞爾提克想補強禁區 看上鵜鶘戴維斯2017/06/19 11:03
-
日職》這樣也行？羅德洋將把球棒甩飛了還敲安打（影音）2017/06/19 11:01