34歲格鬥選手轉戰拳擊 頭部重創不幸過世

海格。（資料照，取自ESPN）

〔體育中心／綜合報導〕前UFC重量級選手海格（Tim Hague）轉戰拳擊場，在上星期五遭對手擊倒後送醫，但因為頭部受到重創，今宣告不治，享年34歲。

海格的家人今發布聲明表示，海格在今天不幸過世，臨終前，他聽著自己最愛的音樂，且在家人陪伴下走完人生最後一段路，大家都非常想念他，也希望外界留給家人一點私人空間。

海格原本是綜合格鬥選手，生涯拿下21勝13敗，後來轉戰職業拳擊賽，拿下1勝3敗，而他在上周五與Adam Braidwood的比賽失利後送醫，但疑似因為腦部累積嚴重傷害，今天宣告不治，年僅34歲。