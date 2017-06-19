NBA》塞爾提克想補強禁區 看上鵜鶘戴維斯

塞爾提克有意尋求鵜鶘中鋒戴維斯（中）加盟。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克日前完成驚動聯盟的交易，拿狀元籤與七六人換探花籤，以及2018年湖人的首輪籤決定權（若是第2到第5順位）。據美媒《Yahoo Sports》報導，塞爾提克總管安吉（Danny Ainge）有意補強球隊禁區，目標招攬鵜鶘當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）。

2015年夏天，戴維斯與鵜鶘簽下為期5年的頂薪合約，而今年2月，鵜鶘又透過交易得到卡森斯（DeMarcus Cousins），組成聯盟最強的雙塔組合。目前鵜鶘不打算交易戴維斯，但塞爾提克有足夠的選秀籤與籌碼，未來仍有機會交易到內線即戰力。

戴維斯今年24歲，2016-17年球季例行賽出賽75場，平均上場36.1分鐘，得到28分、11.8籃板、2.2火鍋、2.1助攻、1.3抄截，季末入選年度最佳5人第1隊。

塞爾提克目前有足夠的薪資空間追求一位優質長人，與隊上的哈福德（Al Horford）搭配，今夏安吉在自由市場開啟交易後，勢必有所行動。