MLB》道奇王牌終結者模仿克蕭投球 網友樂翻（影音）
2017/06/19 10:27
〔體育中心／綜合報導〕道奇終結者簡森（Kenley Jansen）今天對紅人後援，他在投球時「模仿」隊友克蕭（Clayton Kershaw）的投球動作，讓美國網友樂翻。
簡森此戰在9局下登板，仍用招牌卡特球解決三名打者，收下救援點。他本季成績仍相當恐怖，出賽29場繳出4勝0敗15次救援點，29.2局投球送出50次三振，K/9值高達15.17，而且沒有投出任何保送，每局被上壘率僅0.57，可說是聯盟最強的終結者之一。
簡森一般的投球姿勢
克蕭投球姿勢
簡森。（美聯社）
簡森。（USA Today Sports）
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