MLB》道奇王牌終結者模仿克蕭投球 網友樂翻（影音）

〔體育中心/綜合報導〕道奇終結者簡森(Kenley Jansen)今天對紅人後援,他在投球時「模仿」隊友克蕭(Clayton Kershaw)的投球動作,讓美國網友樂翻。

簡森此戰在9局下登板,仍用招牌卡特球解決三名打者,收下救援點。他本季成績仍相當恐怖,出賽29場繳出4勝0敗15次救援點,29.2局投球送出50次三振,K/9值高達15.17,而且沒有投出任何保送,每局被上壘率僅0.57,可說是聯盟最強的終結者之一。

簡森一般的投球姿勢

克蕭投球姿勢

簡森。(美聯社)

簡森。(USA Today Sports)