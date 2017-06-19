MLB》道奇王牌終結者模仿克蕭投球 網友樂翻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇終結者簡森（Kenley Jansen）今天對紅人後援，他在投球時「模仿」隊友克蕭（Clayton Kershaw）的投球動作，讓美國網友樂翻。

簡森此戰在9局下登板，仍用招牌卡特球解決三名打者，收下救援點。他本季成績仍相當恐怖，出賽29場繳出4勝0敗15次救援點，29.2局投球送出50次三振，K/9值高達15.17，而且沒有投出任何保送，每局被上壘率僅0.57，可說是聯盟最強的終結者之一。

簡森一般的投球姿勢

Your browser does not support iframes.

克蕭投球姿勢

Your browser does not support iframes.

簡森。（美聯社）

簡森。（USA Today Sports）