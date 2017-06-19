MLB》洋基四連戰遭運動家橫掃 苦吞6連敗

洋基吞6連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況不佳的洋基今天在客場被運動家戴維斯（Khris Davis）轟出超前兩分砲，終場以3：4輸球，洋基在四連戰被對手橫掃，苦吞6連敗，美聯東區龍頭的位置岌岌可危。

洋基靠哈勒戴（Matt Holliday）陽春砲、賈吉（Aaron Judge）的安打先得2分，3局下運動家展開反攻，聘德（Chad Pinder）擊出帶有2分打點的二壘安打追平，接著戴維斯敲出超前兩分砲，助運動家反超比數。

雖然洋基在4局上靠葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）的陽春砲追分，但之後沒再追加任何分數，洋基終場吞下敗仗。

洋基先發賽薩（Luis Cessa）僅投4局被敲5安，包含1發兩分砲，失掉4分，吞下本季首敗；運動家先發寇頓（Jharel Cotton）主投6.1局被敲6安打（包含2轟），失掉3分，送出6次三振，拿下本季第4勝。後援的杜利托（Sean Doolittle）1局無失分獲本季第3次救援點。

運動家在四連戰橫掃洋基，這是他們自2016年9月12日至15日後，再次於系列賽橫掃對手。運動家主場的戰績來到22勝13敗，但客場成績僅9勝25敗。

運動家橫掃洋基。（USA Today Sports）

戴維斯開轟。（美聯社）