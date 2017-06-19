MLB》英卡納西恩雙響5分打點 印地安人退雙城5連勝
2017/06/19 13:27
英卡納西恩今天一人包辦5分打點。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕印地安人作客雙城，英卡納西恩（Edwin Encarnacion）今天轟出雙響砲，單場3安灌進5分打點，助印地安人以5：2拿下5連勝，暫居美中龍頭。
英卡納西恩在4、6局各轟出陽春砲、2分砲拿下3分，第7局又敲出一壘安打送隊友奇普尼斯（Jason Kipnis）回本壘得分，助印地安人拿下4分領先，9局上拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲出二壘安打後盜上三壘，下一棒英卡納西恩再補一支高飛犧牲打成功送拉米瑞茲回來得分。
雙城則在第7局靠著觸身球保送及連續安打追回2分，但再也沒有得分，吞下對印地安人系列戰的四連敗。
投手部分，印地安人先發鮑爾（Trevor Bauer）今天主投7局，被敲出4安打，失2分皆責失，丟出8三振、2保送，收下勝投。第9局救援投手米勒（Andrew Miller）投出1保送、1三振、無失分成功關門。
林多（左）與英卡納西恩。（法新社）
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