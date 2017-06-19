日職》這樣也行？羅德洋將把球棒甩飛了還敲安打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕羅德洋將桑托斯（Roel Santos）繼先前「助跑打擊」後，昨天與巨人一戰中又展現自己獨特的揮擊技巧，用甩棒的方式，硬是打出一支2壘安打。

昨天與巨人一戰中，桑托斯擔任開路先鋒，並且繳出6打數3安打，12局上半，桑托斯面對巨人投手森福允彥，為了避免三振，他用甩棒的方式擊球，也幸運的敲出安打，桑托斯趁機一路衝上2壘，為球隊開啟得分契機；羅德也在12局上打回2分，但12局下遭龜井善行敲出再見全壘打逆轉戰局，以5：7落敗。

桑托斯是古巴經典賽國手，他曾在本屆對中國的比賽時，用半助跑的方式打出安打，後來在日職的比賽中也嘗試過，可惜失敗遭三振，這次則改成用甩棒的方式敲出安打，相當不可思議。

桑托斯。（資料照，法新社）