中職》吳蔚驊去年遲到 今天6點報到

台中運動家隊投手吳蔚驊。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕去年參加中職新人測試會卻遲到的吳蔚驊，今年不但再次報名，而且早上6點就到新莊球場準備，他表示，不論選秀順位如何，希望先加入職棒再說。

吳蔚驊去年記錯時間遲到，拜託義大犀牛教練獲得額外投球機會，不但獲得義大推薦進入選秀會，還在第6輪被義大指名，但因價錢談不攏沒能簽約，今年捲土重來，因被排在8點55分的第2組，早上6點就到球場準備。

今年新人測試會分成上、下午兩階段舉行，上午20組在11點結束，投手以吳蔚驊飆出147公里（聯盟測得146公里）最快，他表示，表現還算在預期中，沒去在意球速數字，專注在控球避免投保送，上場前就決定積極攻擊好球帶。

台中運動家隊投手吳蔚驊參加中職新人測試會。（中華職棒聯盟提供）